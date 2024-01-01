AzukiDAO | BEAN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AzukiDAO Hızlı Proje Tanıtımı
Azuki, dünya çapında en güçlü tutarlılığa sahip, dünyanın en iyi NFT topluluğudur. Azuki Garden'ı seviyoruz ve Azuki Garden için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.AzukiDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BEAN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBEAN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBEAN
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000