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BeNFT'nin yapay zeka destekli platformu, bugün eğitim endüstrisinin karşı karşıya olduğu zorluklara benzersiz ve yenilikçi bir çözüm sunuyor. Blok zinciri teknolojisinden ve NFT'lerden yararlanan BeNFT, öğrencilere güvenli, şeffaf ve ödüllendirici kişiselleştirilmiş ve sürükleyici bir öğrenme deneyimi sunar. BeNFT'nin platformu, öğrenciler, profesyoneller ve yaşam boyu öğrenenler dahil olmak üzere geniş bir öğrenci yelpazesine hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.