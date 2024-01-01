BeNFT Solutions | BEAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BeNFT Solutions Hızlı Proje Tanıtımı
BeNFT'nin yapay zeka destekli platformu, bugün eğitim endüstrisinin karşı karşıya olduğu zorluklara benzersiz ve yenilikçi bir çözüm sunuyor. Blok zinciri teknolojisinden ve NFT'lerden yararlanan BeNFT, öğrencilere güvenli, şeffaf ve ödüllendirici kişiselleştirilmiş ve sürükleyici bir öğrenme deneyimi sunar. BeNFT'nin platformu, öğrenciler, profesyoneller ve yaşam boyu öğrenenler dahil olmak üzere geniş bir öğrenci yelpazesine hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.BeNFT Solutions geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBEAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBEAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,000,000