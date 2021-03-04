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BDP | BDP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

BDP Hızlı Proje Tanıtımı

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.
BDP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BDP Token MEXC'de

MEXC Borsası, BDP (BDP) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BDP alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BDP satın almak veya MEXC BDP ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için BDP tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BDP vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBDP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBDP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-04
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz80,000,000
BDP Fiyat HesaplayıcıBDP Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
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