BDP | BDP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BDP Hızlı Proje Tanıtımı
Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data
BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.BDP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BDP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBDP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBDP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-04
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz80,000,000