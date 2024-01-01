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BRC-20 DEX, DeFi alım satımını basitleştirip geliştirerek BRC20 ağında öncülük etmektedir. Platform, özünde düşük ücretleri ve hızlı işlem süreleriyle bilinen merkeziyetsiz bir borsaya sahiptir. Ek olarak, BTC ve BRC-20 tokenlerinin Ethereum (ETH), Binance Akıllı Zincir (BSC) ve Polygon (MATIC) gibi diğer EVM uyumlu ağlara kolayca aktarılmasına olanak tanıyan bir Çapraz Zincir Köprüsü içerir. Bu da onu DeFi ekosisteminde yol almak isteyenler için kullanıcı dostu ve verimli bir seçenek haline getiriyor.