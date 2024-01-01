BD20 | BD20 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BD20 Hızlı Proje Tanıtımı
BRC-20 DEX, DeFi alım satımını basitleştirip geliştirerek BRC20 ağında öncülük etmektedir. Platform, özünde düşük ücretleri ve hızlı işlem süreleriyle bilinen merkeziyetsiz bir borsaya sahiptir. Ek olarak, BTC ve BRC-20 tokenlerinin Ethereum (ETH), Binance Akıllı Zincir (BSC) ve Polygon (MATIC) gibi diğer EVM uyumlu ağlara kolayca aktarılmasına olanak tanıyan bir Çapraz Zincir Köprüsü içerir. Bu da onu DeFi ekosisteminde yol almak isteyenler için kullanıcı dostu ve verimli bir seçenek haline getiriyor.BD20 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBD20
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000