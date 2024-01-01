BabyChita Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BabyChita projesi ile yeni bir P2E (GameFi) projesine dikkat çekmeyi hedefliyoruz. BabyChita'nın benzersiz sanal evrenini (Chitaverse) inşa ederek Metaverse'e entegre etmeyi planlıyoruz. BabyChita oyunu ile yatırımcılarımıza oyun oynarken para kazanma zevkini sunmayı hedefliyoruz. 10 Milyar adet arz ile BCT dünya çapında fark yaratmaya geliyor.