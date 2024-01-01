BabyChita Token | BCT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BabyChita Token Hızlı Proje Tanıtımı
BabyChita projesi ile yeni bir P2E (GameFi) projesine dikkat çekmeyi hedefliyoruz. BabyChita'nın benzersiz sanal evrenini (Chitaverse) inşa ederek Metaverse'e entegre etmeyi planlıyoruz. BabyChita oyunu ile yatırımcılarımıza oyun oynarken para kazanma zevkini sunmayı hedefliyoruz. 10 Milyar adet arz ile BCT dünya çapında fark yaratmaya geliyor.BabyChita Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BCT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBCT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBCT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000