Bitcoin Cash | BCH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bitcoin Cash Hızlı Proje Tanıtımı
BCH, Bitcoin'in hard fork'u tarafından üretilen bir madeni paradır.Bitcoin kodunu değiştirir, büyük blokları destekler ve Segwit içermez.BCH'nin önceki ömrü Bitcoin'dir. Bitcoin ölçeklendirme sorununu çözmek için BCH, Bitcoin'in kendi fikir birliği sorununu gerçekten çözmek için ortaya çıkan bir mekanizmayı tanıttı, senkronizasyonu hızlandırmak için ince bloklar ekledi, vb. (BCHABC ve BCHSV'nin iki zinciri BCH çatalının bitiminden sonra oluşturulduğundan, MyToken piyasadaki çoğu borsaya ayak uydurur ve BCHABC'yi BCH olarak kaydeder; ayrıca BCHSV, BCHSV olarak kaydedilir.)Bitcoin Cash geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BCH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBCH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı比特現金
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-07-24
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı555.89 USDT
Maksimum Arz21,000,000