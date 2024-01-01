Blockchain Bets | BCB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Blockchain Bets Hızlı Proje Tanıtımı
Blockchain Bets ($BCB), gizlilik ve erişilebilirliğe odaklanan bahisçiler için %100 kâr paylaşımı sunan, devrim niteliğinde merkeziyetsiz bir bahis ekosistemi olan $BCB, istisnai bir çevrimiçi kumarhanenin yanı sıra gazsız, KYC'siz bir deneyim ve çoklu zincir desteği sunar. Kolaylık ve kâr paylaşımının benzersiz bir deneyim yarattığı $BCB ile çevrimiçi kumarın geleceğine kucak açın.Blockchain Bets geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBCB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBCB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000