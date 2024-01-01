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Blockchain Bets | BCB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Blockchain Bets Hızlı Proje Tanıtımı

Blockchain Bets ($BCB), gizlilik ve erişilebilirliğe odaklanan bahisçiler için %100 kâr paylaşımı sunan, devrim niteliğinde merkeziyetsiz bir bahis ekosistemi olan $BCB, istisnai bir çevrimiçi kumarhanenin yanı sıra gazsız, KYC'siz bir deneyim ve çoklu zincir desteği sunar. Kolaylık ve kâr paylaşımının benzersiz bir deneyim yarattığı $BCB ile çevrimiçi kumarın geleceğine kucak açın.
Blockchain Bets geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BCB Token MEXC'de

MEXC Borsası, Blockchain Bets (BCB) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BCB alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Blockchain Bets satın almak veya MEXC BCB ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Blockchain Bets tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BCB vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBCB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBCB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
BCB Fiyat HesaplayıcıBlockchain Bets Satın Alma

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