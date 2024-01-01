BBS Network | BBS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BBS Network Hızlı Proje Tanıtımı
BBS Ağı, tüm kritik verilerin zincir üzerinde depolandığı ve her gönderinin bir NFT olduğu, bağlı mesaj panolarından (nostaljik olarak BBS olarak anılır) oluşan bir genel ağdır. BBS token, ağ genelinde reklam alanı satın almak için kullanılabilir ve ayrıca ağın yönetilmesine yardımcı olmak için de kullanılabilir. BBS tokenler, kullanıcı tarafından oluşturulan BBS'ler üzerinde doğrulanabilir katılımın oluşturulması yoluyla çıkarılır. Bazı yönlerden, BBS Ağı, sansürden kaçınmak için birden fazla alana yayılmış bir "decentralized Reddit" ile karşılaştırılabilir ve bir ağ etkisini ve herkesin üzerine inşa edebileceği açıklığı korur.BBS Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBBS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBBS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000