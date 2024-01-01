mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

BBS Network | BBS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

BBS Network Hızlı Proje Tanıtımı

BBS Ağı, tüm kritik verilerin zincir üzerinde depolandığı ve her gönderinin bir NFT olduğu, bağlı mesaj panolarından (nostaljik olarak BBS olarak anılır) oluşan bir genel ağdır. BBS token, ağ genelinde reklam alanı satın almak için kullanılabilir ve ayrıca ağın yönetilmesine yardımcı olmak için de kullanılabilir. BBS tokenler, kullanıcı tarafından oluşturulan BBS'ler üzerinde doğrulanabilir katılımın oluşturulması yoluyla çıkarılır. Bazı yönlerden, BBS Ağı, sansürden kaçınmak için birden fazla alana yayılmış bir "decentralized Reddit" ile karşılaştırılabilir ve bir ağ etkisini ve herkesin üzerine inşa edebileceği açıklığı korur.
BBS Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BBS Token MEXC'de

MEXC Borsası, BBS Network (BBS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BBS alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BBS Network satın almak veya MEXC BBS ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için BBS Network tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BBS vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBBS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBBS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
BBS Fiyat HesaplayıcıBBS Network Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'yi İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM