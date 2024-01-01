BBF | BBF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BBF Hızlı Proje Tanıtımı
[Baby Shark Bubble Fong Friends] is inspired by the classic arcade-puzzle games that have stood the test of time. The popular classic arcade genre was chosen to provide players with a fun and engaging gameplay as well as to lower the requirement of game understanding needed to succeed in the game. Baby Shark Bubble Fong Friends is a combination of the classic ‘bubble shooter’ game style that everyone knows and loves and the recently popularized Battle Royale style.BBF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBBF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBBF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000