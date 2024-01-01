BABY BEERCOIN | BBEER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BABY BEERCOIN Hızlı Proje Tanıtımı
BABY BEERCOIN, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.BABY BEERCOIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BBEER Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBBEER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz1,000,000,000