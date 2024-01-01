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Bybyecar projesi, opaklığını ve adaletsizliğini ele alarak otomotiv endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan bir girişimdir. Blok zinciri teknolojisine dayalı süper bir uygulama aracılığıyla otomobil satın alma, satma, servis ve ödeme için entegre bir çözüm sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.