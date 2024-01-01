ByByeCar | BBC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ByByeCar Hızlı Proje Tanıtımı
Bybyecar projesi, opaklığını ve adaletsizliğini ele alarak otomotiv endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan bir girişimdir. Blok zinciri teknolojisine dayalı süper bir uygulama aracılığıyla otomobil satın alma, satma, servis ve ödeme için entegre bir çözüm sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.ByByeCar geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBBC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBBC
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz500,000,000