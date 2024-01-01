BUBAI | BBAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BUBAI Hızlı Proje Tanıtımı
Kripto parayı yapay zeka ile güçlendirerek, akıllı analitikler ve blok zinciri entegrasyonu sunuyoruz. Kripto paranın geleceğini keşfedin!BUBAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BBAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBBAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBBAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz260,000,000,000