BABB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Babb, Londra'da (Birleşik Krallık) bulunan ve banka kullanmayanlar ve nadiren kullananlar için erişilebilir finansal hizmetleri sağlamayı amaçlayan bir finansal blok zinciri platformudur. Babb'ın misyonu, dünyadaki herkese eşler arası finansal hizmetlere erişim sunmak için blok zinciri, yapay zeka ve biyometri teknolojisinden yararlanan merkeziyetsiz bir bankacılık platformu olmaktır.