BABB | BAX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BABB Hızlı Proje Tanıtımı
Babb, Londra'da (Birleşik Krallık) bulunan ve banka kullanmayanlar ve nadiren kullananlar için erişilebilir finansal hizmetleri sağlamayı amaçlayan bir finansal blok zinciri platformudur. Babb'ın misyonu, dünyadaki herkese eşler arası finansal hizmetlere erişim sunmak için blok zinciri, yapay zeka ve biyometri teknolojisinden yararlanan merkeziyetsiz bir bankacılık platformu olmaktır.BABB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BAX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBAX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBAX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000