Basic Attention Token | BAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Basic Attention Token Hızlı Proje Tanıtımı
The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.Basic Attention Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BAT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000