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Bir blok zinciri eşler arası ödeme ağ geçidi olarak BANK BTC, yatırımcıların işlemleri basitleştirmek için herhangi bir merkezi üçüncü taraf olmadan birbirleriyle alım satım ve işlem yapmalarına olanak tanır. Bitcoin'in izinden giden BANK BTC, %100 güvene dayanır ve merkeziyetsizdir.