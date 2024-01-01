Bank BTC | BANKBTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bank BTC Hızlı Proje Tanıtımı
Bir blok zinciri eşler arası ödeme ağ geçidi olarak BANK BTC, yatırımcıların işlemleri basitleştirmek için herhangi bir merkezi üçüncü taraf olmadan birbirleriyle alım satım ve işlem yapmalarına olanak tanır. Bitcoin'in izinden giden BANK BTC, %100 güvene dayanır ve merkeziyetsizdir.Bank BTC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBANKBTC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBANKBTC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000