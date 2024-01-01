Banana Gun | BANANAGUN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Banana Gun Hızlı Proje Tanıtımı
Banana Gun, yaklaşan listelemeleri yakalamanıza veya halihazırda listelenmiş olan tokenleri güvenle satın almanıza olanak tanıyan bir Telegram botudur. Ethereum Network'teki keskin nişancınız ve manuel alıcınız olmayı ve ayrıca yol boyunca daha fazla zincir olmayı hedefliyoruz.Banana Gun geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBANANAGUN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBanana Gun
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000