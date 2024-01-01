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Banana Gun, yaklaşan listelemeleri yakalamanıza veya halihazırda listelenmiş olan tokenleri güvenle satın almanıza olanak tanıyan bir Telegram botudur. Ethereum Network'teki keskin nişancınız ve manuel alıcınız olmayı ve ayrıca yol boyunca daha fazla zincir olmayı hedefliyoruz.