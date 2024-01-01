ApeSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Block Ape Scissors olarak hedefimiz, bu alanda kalıcı ve etkili yenilikler yaratmak ve nihayetinde web3 oyun ve e-spor alanında Uniswap ile benzer bir etkiye sahip olmaktır.