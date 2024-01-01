ApeSwap | BANANA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ApeSwap Hızlı Proje Tanıtımı
Block Ape Scissors olarak hedefimiz, bu alanda kalıcı ve etkili yenilikler yaratmak ve nihayetinde web3 oyun ve e-spor alanında Uniswap ile benzer bir etkiye sahip olmaktır.ApeSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BANANA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBANANA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBANANA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000