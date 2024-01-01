BAN | BAN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BAN Hızlı Proje Tanıtımı
Banano, meme ekonomisini alt üst eden DAG teknolojisi ile güçlendirilmiş, ücretsiz, anlık, potasyum açısından zengin bir kripto para birimidir.BAN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBAN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBAN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,918,862,103