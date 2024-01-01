BLOCKAI | BAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BLOCKAI Hızlı Proje Tanıtımı
BAI, birden fazla kayıt, abonelik veya veri mülkiyeti kaybı olmaksızın çeşitli yapay zeka araçlarına erişim sunan merkeziyetsiz bir platformdur. Kullanıcılar kripto para ile kullanım başına ödeme yaparak, tescilli özellikler de dahil olmak üzere en yeni yapay zeka araçlarına erişir. BAI, blok zinciri tabanlı uygulamalarla entegre olarak birlikte çalışabilirliği artırır. Desteklenen teknolojiler arasında ChatGPT4-Turbo, DallE 3.0, Gemini 1.5, Orca Mini ve Stable Diffusion 3.0 bulunmaktadır. DAO aracılığıyla topluluk odaklı kararlar yoluyla daha kapsamlı araçlar ve iş süreçlerine entegrasyon planları ile geliştirmeler devam etmektedir.BLOCKAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBAI
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz10,000,000