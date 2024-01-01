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BAI, birden fazla kayıt, abonelik veya veri mülkiyeti kaybı olmaksızın çeşitli yapay zeka araçlarına erişim sunan merkeziyetsiz bir platformdur. Kullanıcılar kripto para ile kullanım başına ödeme yaparak, tescilli özellikler de dahil olmak üzere en yeni yapay zeka araçlarına erişir. BAI, blok zinciri tabanlı uygulamalarla entegre olarak birlikte çalışabilirliği artırır. Desteklenen teknolojiler arasında ChatGPT4-Turbo, DallE 3.0, Gemini 1.5, Orca Mini ve Stable Diffusion 3.0 bulunmaktadır. DAO aracılığıyla topluluk odaklı kararlar yoluyla daha kapsamlı araçlar ve iş süreçlerine entegrasyon planları ile geliştirmeler devam etmektedir.