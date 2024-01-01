BabyX 2.0 | BABYX2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BabyX 2.0 Hızlı Proje Tanıtımı
BABYX2, Ethereum'da bir meme coin‘dir.BabyX 2.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BABYX2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBABYX2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABYX2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz42,180,000,000,000,000,000