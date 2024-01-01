BABYTRUMP | BABYTRUMP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BABYTRUMP Hızlı Proje Tanıtımı
Baby Trump, BNB Akıllı Zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir.BABYTRUMP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BABYTRUMP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBABYTRUMP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABYTRUMP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz474,474,474