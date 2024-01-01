Baby Shark | BABYSHARK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Baby Shark Hızlı Proje Tanıtımı
Grubun hedefi BabyShark şarkısı kadar büyük bir ses getirecek bir proje yaratmaktır. Şarkı, platformlarda milyarlarca görüntülenme elde etti ve BabyShark, 1 milyar piyasa değerine ulaşan proje olacaktır. Büyük bir topluluk oluşturmaya ve yüksek kâr elde etmeye odaklanıyoruz. Çığır açan bir proje gerçekleştireceğimize ve topluma birçok olumlu katkı sağlayacağımıza eminiz.Baby Shark geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BABYSHARK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBABYSHARK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABYSHARK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000,000