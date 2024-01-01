Baby Shark geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Grubun hedefi BabyShark şarkısı kadar büyük bir ses getirecek bir proje yaratmaktır. Şarkı, platformlarda milyarlarca görüntülenme elde etti ve BabyShark, 1 milyar piyasa değerine ulaşan proje olacaktır. Büyük bir topluluk oluşturmaya ve yüksek kâr elde etmeye odaklanıyoruz. Çığır açan bir proje gerçekleştireceğimize ve topluma birçok olumlu katkı sağlayacağımıza eminiz.