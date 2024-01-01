BABYMUSK | BABYMUSK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BABYMUSK Hızlı Proje Tanıtımı
BABYMUSK, BNB Akıllı Zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir.BABYMUSK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BABYMUSK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBABYMUSK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABYMUSK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000