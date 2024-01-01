mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

Baby Memecoin | BABYMEME1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Baby Memecoin Hızlı Proje Tanıtımı

Meme coinlerin sınırlarını yeniden tanımladığımız Baby Memecoin dünyasına hoş geldiniz. $BABYMEME1 sembolüyle temsil edilen projemiz, sıradan bir meme coin değildir. Benzersiz olmaktan ve kalabalığın arasından sıyrılmaktan gurur duyuyoruz.
Baby Memecoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BABYMEME1 Token MEXC'de

MEXC Borsası, Baby Memecoin (BABYMEME1) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BABYMEME1 alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Baby Memecoin satın almak veya MEXC BABYMEME1 ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Baby Memecoin tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BABYMEME1 vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBABYMEME1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABYMEME1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz690,000,000,000,000
BABYMEME1 Fiyat HesaplayıcıBaby Memecoin Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'i İndir
Komisyonlar
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM