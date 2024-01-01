Baby Memecoin | BABYMEME1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Baby Memecoin Hızlı Proje Tanıtımı
Meme coinlerin sınırlarını yeniden tanımladığımız Baby Memecoin dünyasına hoş geldiniz. $BABYMEME1 sembolüyle temsil edilen projemiz, sıradan bir meme coin değildir. Benzersiz olmaktan ve kalabalığın arasından sıyrılmaktan gurur duyuyoruz.Baby Memecoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BABYMEME1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBABYMEME1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABYMEME1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz690,000,000,000,000