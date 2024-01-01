Baby Grok | BABYGROK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Baby Grok Hızlı Proje Tanıtımı
Baby Grok'a Hoş Geldiniz! DeFi'nin Geleceği! Merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki bir sonraki büyük olay olan Baby Grok ile Kripto Dalgasını sürün!Baby Grok geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBABYGROK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABYGROK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000