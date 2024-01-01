BABYFLOKI | BABYFLOKI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BABYFLOKI Hızlı Proje Tanıtımı
BABYFLOKI, BNB Akıllı Zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir.BABYFLOKI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BABYFLOKI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBABYFLOKI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBABYFLOKI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz246,000,000,000,000,000,000,000