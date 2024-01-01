BABYELON | BABYELON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BABYELON Hızlı Proje Tanıtımı
Elon Musk'ın cesareti ve yenilikçiliğinin ruhuyla Baby Elon Token, bir kripto para biriminin başarabileceklerinin sınırlarını zorlayan bir işaret olarak ortaya çıkıyor. BABYELON'u kripto dünyasının tartışmasız lideri haline getirmeyi hedefliyoruz.BABYELON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BABYELON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBABYELON
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBABYELON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000