Baby Doge Coin, Meme Token | BABYDOGE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Baby Doge Coin, Meme Token Hızlı Proje Tanıtımı
Baby Doge Coin en bilinen meme tokeni Doge'den ders aldı. Doge meme çevrimiçi topluluğunun fanları tarafından yeni bir coin oluşturuldu. Baby Doge, geliştirilmiş yeni işlem hızı ve tatlılığıyla babasını etkilemeye çalışıyor. Hiperdeflasyonist özelliğiyle beraber statik yansımalarla sahiplerini ödüllendiriyor. Böylece, yaptığınız her işlem için otomatik olarak hesabınıza baby doge coin eklenir. Sevin, şımartın ve baby doge sahibi olarak her işleminizde %5 kazanın.Baby Doge Coin, Meme Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BABYDOGE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBABYDOGE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBABYDOGE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000