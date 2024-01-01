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Baby Doge Coin en bilinen meme tokeni Doge'den ders aldı. Doge meme çevrimiçi topluluğunun fanları tarafından yeni bir coin oluşturuldu. Baby Doge, geliştirilmiş yeni işlem hızı ve tatlılığıyla babasını etkilemeye çalışıyor. Hiperdeflasyonist özelliğiyle beraber statik yansımalarla sahiplerini ödüllendiriyor. Böylece, yaptığınız her işlem için otomatik olarak hesabınıza baby doge coin eklenir. Sevin, şımartın ve baby doge sahibi olarak her işleminizde %5 kazanın.