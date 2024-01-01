BrcAutoBot | BAB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BrcAutoBot Hızlı Proje Tanıtımı
BrcAutoBot, çok sayıda seçenek arasından filtreleme ve ihtiyaçlarınızı daraltma yeteneğine sahiptir; bu da kullanıcıların tercihlerine göre uyarlanmış mükemmel kripto tokenleri keşfetmelerini sağlar.BrcAutoBot geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BAB Token MEXC'de
MEXC Borsası, BrcAutoBot (BAB) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BAB
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak BrcAutoBot satın almak veya MEXC BAB ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için BrcAutoBot tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen BAB vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBAB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBAB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000