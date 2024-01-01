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Blockchain Advanced AI (BAA), blok zinciri teknolojisini yapay zeka ile birleştirmek için tasarlanmış yenilikçi bir projedir. BAA, blok zincirinin merkeziyetsiz, değişmezlik ve güvenlik özelliklerini yapay zekanın akıllı karar verme ve veri analizi yetenekleriyle birleştirerek daha güvenli ve verimli bir finansal hizmetler platformu oluşturmayı amaçlamaktadır.