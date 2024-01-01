AZURE | AZURE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AZURE Hızlı Proje Tanıtımı
Azure cüzdan, tek bir uygulamada birden fazla zincirde güvenli, çok yönlü kripto yönetimi sunarak DeFi hizmetleri sağlayan İsviçre çakısı cüzdanıdır.AZURE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AZURE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAZURE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıAZURE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000