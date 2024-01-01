Aryacoin | AYA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Aryacoin Hızlı Proje Tanıtımı
Aryacoin, gerçek anlamda merkeziyetsiz ve şeffaf bir ekosistem oluşturmak için DAO, Web3 ve DeFi'nin gücünü birleştiriyor. Aryacoin, merkeziyetsiz otonom organizasyonu (DAO) aracılığıyla topluluk üyelerinin karar alma süreçlerine aktif olarak katılmalarını sağlayarak demokratik ve kapsayıcı bir yönetim yapısı sağlar.Aryacoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AYA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAYA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAYA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,200,000,000