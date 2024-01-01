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Aryacoin, gerçek anlamda merkeziyetsiz ve şeffaf bir ekosistem oluşturmak için DAO, Web3 ve DeFi'nin gücünü birleştiriyor. Aryacoin, merkeziyetsiz otonom organizasyonu (DAO) aracılığıyla topluluk üyelerinin karar alma süreçlerine aktif olarak katılmalarını sağlayarak demokratik ve kapsayıcı bir yönetim yapısı sağlar.