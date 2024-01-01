AXO | AXO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AXO Hızlı Proje Tanıtımı
Axo protokolü, geleneksel merkezi ve merkeziyetsiz protokollerin verimsizliklerine ve merkezi karşı taraf risklerine bir çözümdür. Cardano blok zinciri için alım satım, adil ve programlanabilir alım satım protokolü için yeni bir standart sağlar.AXO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AXO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAXO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz42,000,000