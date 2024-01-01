AXO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Axo protokolü, geleneksel merkezi ve merkeziyetsiz protokollerin verimsizliklerine ve merkezi karşı taraf risklerine bir çözümdür. Cardano blok zinciri için alım satım, adil ve programlanabilir alım satım protokolü için yeni bir standart sağlar.