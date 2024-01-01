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AxdtDAO, blok zinciri ve yapay zekadan, özellikle biyometri, genomlar ve diğer veri izleme girdilerine dayalı ön bilişsel algoritmalardan yararlanarak sağlığımızla nasıl etkileşimde bulunduğumuzu yeniden hayal etmeyi amaçlamaktadır. AXDT, AxdtDAO halka açık Ethereum tokenidir. DAO üye alanlarına erişim sağlar, fonlama için AxdtDAO'ya sunulan DeSci projelerine oy verme yeteneği, fon almak için proje sunma yeteneği, veri alışverişi ve daha fazlasını sağlar.