ART | AXDT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ART Hızlı Proje Tanıtımı
AxdtDAO, blok zinciri ve yapay zekadan, özellikle biyometri, genomlar ve diğer veri izleme girdilerine dayalı ön bilişsel algoritmalardan yararlanarak sağlığımızla nasıl etkileşimde bulunduğumuzu yeniden hayal etmeyi amaçlamaktadır. AXDT, AxdtDAO halka açık Ethereum tokenidir. DAO üye alanlarına erişim sağlar, fonlama için AxdtDAO'ya sunulan DeSci projelerine oy verme yeteneği, fon almak için proje sunma yeteneği, veri alışverişi ve daha fazlasını sağlar.ART geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAXDT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAXDT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000