AWO | AWO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AWO Hızlı Proje Tanıtımı
AIWORK, AI'ı daha akıllı hale getiren AI veri kümelerinin oluşturulmasına, doğrulanmasına ve geçerli hale getirilmesine olanak sağlayan kitle kaynaklı AI İnsan Uzmanlardan oluşmuş pazar yeri sağlayan bir block zinciri ağıdır.AWO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AWO Token MEXC'de
MEXC Borsası, AWO (AWO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AWO
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak AWO satın almak veya MEXC AWO ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için AWO tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AWO vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAWO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAWO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000