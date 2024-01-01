AWO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AIWORK, AI'ı daha akıllı hale getiren AI veri kümelerinin oluşturulmasına, doğrulanmasına ve geçerli hale getirilmesine olanak sağlayan kitle kaynaklı AI İnsan Uzmanlardan oluşmuş pazar yeri sağlayan bir block zinciri ağıdır.