Aventis Metaverse | AVTM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Aventis Metaverse Hızlı Proje Tanıtımı
Aventis Metaverse, yönetici eğitimini uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirmeye güçlü bir şekilde odaklanarak, küresel olarak kullanıcılar için eğitime erişimde devrim yaratan ilk yapay zeka destekli merkeziyetsiz eğitim platformudur.Aventis Metaverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAVTM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAVTM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000