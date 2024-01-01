Avocado DAO Token | AVG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Avocado DAO Token Hızlı Proje Tanıtımı
Avocado DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon), blok zincir teknolojilerinin ve meta evrenin faydalarına inanan ve katkı sağlayanlardan oluşan bir koleksiyondur. Avokado DAO, bu faydaları geliştirmek için, başlangıçta blok zincir oyunlarının ekosistemini zenginleştirecek ve ayrıca üyelerine getiri çiftçiliği ve içerik oluşturma fırsatları sağlayacak bir dizi faaliyeti üstlenmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlıyor.Avocado DAO Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAVG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAVG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000