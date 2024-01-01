Avocado DAO Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Avocado DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon), blok zincir teknolojilerinin ve meta evrenin faydalarına inanan ve katkı sağlayanlardan oluşan bir koleksiyondur. Avokado DAO, bu faydaları geliştirmek için, başlangıçta blok zincir oyunlarının ekosistemini zenginleştirecek ve ayrıca üyelerine getiri çiftçiliği ve içerik oluşturma fırsatları sağlayacak bir dizi faaliyeti üstlenmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlıyor.