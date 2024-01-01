AVENTISAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Aventis Metaverse, yönetici eğitimini uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirmeye güçlü bir şekilde odaklanarak, küresel olarak kullanıcılar için eğitime erişimde devrim yaratan ilk yapay zeka destekli merkeziyetsiz eğitim platformudur.