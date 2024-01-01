AVA Token | AVA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AVA Token Hızlı Proje Tanıtımı
AVA, blok zinciri teknolojisini kullanarak sadakat ödül programları konseptini tokenleştirmeyi planlıyor. AVA token, web3 sadakat programlarına erişimin anahtarı olarak işlev görür ve son kullanıcılara AVA ödeme indirimleri, AVA sadakat ödülleri, kapılı erişim avantajları ve daha fazlası gibi avantajlar sağlar.
2017 yılında kurulan AVA Vakfı, kapsayıcı misyonunun, merkezinde AVA bulunan, merkeziyetsiz ve kendi kendine yeten, blok zinciri tabanlı bir sadakat ekosistemi yaratmak olduğunu söylüyor.AVA Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAVA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAVA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz61,011,389