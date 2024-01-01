AVA Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AVA, blok zinciri teknolojisini kullanarak sadakat ödül programları konseptini tokenleştirmeyi planlıyor. AVA token, web3 sadakat programlarına erişimin anahtarı olarak işlev görür ve son kullanıcılara AVA ödeme indirimleri, AVA sadakat ödülleri, kapılı erişim avantajları ve daha fazlası gibi avantajlar sağlar. 2017 yılında kurulan AVA Vakfı, kapsayıcı misyonunun, merkezinde AVA bulunan, merkeziyetsiz ve kendi kendine yeten, blok zinciri tabanlı bir sadakat ekosistemi yaratmak olduğunu söylüyor.