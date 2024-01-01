AUTO | AUTO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AUTO Hızlı Proje Tanıtımı
AUTO, 15 Aralık 2020'de Binance Akıllı Zincir (BSC) üzerinde başlatılan Autofarm protokolünün yerel fayda programı ve yönetişim tokenidir. AUTO token, teklif oylaması için kullanılabilir ve protokolden kazanılan ücretleri alacaktır.AUTO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AUTO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAUTO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAUTO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz80,638