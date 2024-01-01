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AUTO, 15 Aralık 2020'de Binance Akıllı Zincir (BSC) üzerinde başlatılan Autofarm protokolünün yerel fayda programı ve yönetişim tokenidir. AUTO token, teklif oylaması için kullanılabilir ve protokolden kazanılan ücretleri alacaktır.