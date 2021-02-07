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AUCTION Token | AUCTION Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

AUCTION Token Hızlı Proje Tanıtımı

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.
AUCTION Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AUCTION Token MEXC'de

MEXC Borsası, AUCTION Token (AUCTION) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AUCTION alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak AUCTION Token satın almak veya MEXC AUCTION ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için AUCTION Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AUCTION vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAUCTION
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-02-07
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000
AUCTION Fiyat HesaplayıcıAUCTION Token Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
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