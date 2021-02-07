AUCTION Token | AUCTION Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AUCTION Token Hızlı Proje Tanıtımı
Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.AUCTION Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AUCTION Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAUCTION
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-02-07
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000