Artrade | ATR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Artrade Hızlı Proje Tanıtımı
Artrade, gerçek dünyadaki sanat varlıkları için ilk NFT pazaryeridir.Artrade geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ATR Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıATR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıATR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,800,000,000