RIZON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Rizon blok zinciri, hassas çekirdek tabanlı bir blok zincirdir. Rizon, zincir dışı hizmetleri blok zinciri tabanlı hizmetlere dönüştürmenin yanı sıra blok zincirinin zincir üstü olarak sağlayabilecek hizmetlere kolayca uygulanmasını destekleyen modüller geliştirerek ekosistem katılımcılarının akışını ve işletmelerin çeşitlenmesini hızlandırır.