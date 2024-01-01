RIZON | ATOLO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RIZON Hızlı Proje Tanıtımı
Rizon blok zinciri, hassas çekirdek tabanlı bir blok zincirdir. Rizon, zincir dışı hizmetleri blok zinciri tabanlı hizmetlere dönüştürmenin yanı sıra blok zincirinin zincir üstü olarak sağlayabilecek hizmetlere kolayca uygulanmasını destekleyen modüller geliştirerek ekosistem katılımcılarının akışını ve işletmelerin çeşitlenmesini hızlandırır.RIZON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ATOLO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıATOLO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıATOLO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,851,982,500