ATNT | ATNT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ATNT Hızlı Proje Tanıtımı
"Artizen, oyun ve sanat gibi çeşitli alanlarda derin profesyonel ortaklarla meta evren oluşturmayı planlıyor.
Artizen, kullanıcıların yeni eserler yaratmak için ortakların IP'sini (fikri mülkiyet haklarını) kullanmasına izin veriyor. Artizen'in meta evren platformu, herkesin bu yeni eserleri deneyimlemesi için bir şans sunuyor. Kullanıcı ne kadar çok benzersiz eser yaratırsa, eserin değeri de o kadar yüksek olacaktır."ATNT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıATNT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıATNT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000