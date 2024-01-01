ATNT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"Artizen, oyun ve sanat gibi çeşitli alanlarda derin profesyonel ortaklarla meta evren oluşturmayı planlıyor. Artizen, kullanıcıların yeni eserler yaratmak için ortakların IP'sini (fikri mülkiyet haklarını) kullanmasına izin veriyor. Artizen'in meta evren platformu, herkesin bu yeni eserleri deneyimlemesi için bir şans sunuyor. Kullanıcı ne kadar çok benzersiz eser yaratırsa, eserin değeri de o kadar yüksek olacaktır."