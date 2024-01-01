AstridDAO | ATID Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AstridDAO Hızlı Proje Tanıtımı
AstridDAO, Astar ve Polkadot ekosisteminde aşırı teminatlı merkeziyetsiz sabit coin $BAI piyasaya sürüyor. ATID, AstridDAO protokolü tarafından verilen protokol tokenidir. ATID sahipleri, kilitleyerek ve ATID tokenleri üreterek, sistem tarafından üretilen işlem ücret geliri kazanabilir. Böylece erkenden ATID alanlar daha fazla teşvik edilecektir.AstridDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ATID Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıATID
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıATID
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000