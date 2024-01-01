AstridDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AstridDAO, Astar ve Polkadot ekosisteminde aşırı teminatlı merkeziyetsiz sabit coin $BAI piyasaya sürüyor. ATID, AstridDAO protokolü tarafından verilen protokol tokenidir. ATID sahipleri, kilitleyerek ve ATID tokenleri üreterek, sistem tarafından üretilen işlem ücret geliri kazanabilir. Böylece erkenden ATID alanlar daha fazla teşvik edilecektir.