ASVA | ASVA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ASVA Hızlı Proje Tanıtımı
Asva Labs is a Metaverse innovation lab that aspires to build an Asvaverse ecosystem to integrate itself into the metaverse economy. The Asvaverse is building its flagship products to the metaverse like, The MetaLaunch- a multi-chain launchpad and an incubator that supports a promising projects raise capital , The Metaverse Marketplace - trade,launch and rent metaverse assets and Asva Gaming Guild to power the Play-To-Earn model in the gaming community.ASVA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ASVA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıASVA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıASVA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz90,000,000