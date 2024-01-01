ASTRO | ASTRO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ASTRO Hızlı Proje Tanıtımı
Astroport is the central space station of the Terra solar system, where travelers from all over the galaxy (Mirrans, Terrans, Anchorians, and more) meet to trustlessly exchange assets. As a galactic public good, Astroport will be governed by the Astral Assembly, a council of cryptonauts representing all corners of the universe.ASTRO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ASTRO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıASTRO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıASTRO
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000