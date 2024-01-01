Astrobits geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Projemizin merkezinde yer alan bir token olan AstroBits, blok zinciri teknolojisini oyun deneyimine sorunsuz bir şekilde entegre ederek oyuncuların, çok oyunculu evrenimizin sonsuz kozmik alemlerini keşfederken token kazanmalarına ve kullanmalarına olanak tanıyor.