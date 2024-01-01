Astrobits | ASTRB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Astrobits Hızlı Proje Tanıtımı
Projemizin merkezinde yer alan bir token olan AstroBits, blok zinciri teknolojisini oyun deneyimine sorunsuz bir şekilde entegre ederek oyuncuların, çok oyunculu evrenimizin sonsuz kozmik alemlerini keşfederken token kazanmalarına ve kullanmalarına olanak tanıyor.Astrobits geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ASTRB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıASTRB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıASTRB
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000