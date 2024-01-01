AsMatch | ASMATCH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AsMatch Hızlı Proje Tanıtımı
AsMatch, Halkın SocialFi'si olarak, geleneksel modelleri sorgular, ortalama kullanıcıya öncelik verir ve ödüllendirir. Misyonumuz, sosyal etkileşimi demokratikleştirerek, her kullanıcının etkileşimlerini adil ve cömert bir şekilde değerli kılmaktır. AsMatch, Manta Network üzerinde Polygon CDK ve Celestia DA'dan yararlanan ilk Sosyal Katman'dır.AsMatch geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ASMATCH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıASMATCH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıASMATCH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz