AsMatch geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AsMatch, Halkın SocialFi'si olarak, geleneksel modelleri sorgular, ortalama kullanıcıya öncelik verir ve ödüllendirir. Misyonumuz, sosyal etkileşimi demokratikleştirerek, her kullanıcının etkileşimlerini adil ve cömert bir şekilde değerli kılmaktır. AsMatch, Manta Network üzerinde Polygon CDK ve Celestia DA'dan yararlanan ilk Sosyal Katman'dır.