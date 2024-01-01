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Arowana (ARW) Projesi, altın dahil olmak üzere fiziksel varlıkların değerini işleyen bir blok zinciridir. Blok zincir, yapay zeka ve bulut teknolojileri dahil olmak üzere yenilikçi BT teknolojilerinin yüksek güvenilirliğine dayalı olarak işin gelişmesine katkıda bulunarak, bireylere fiziksel varlık ticaretinin kolaylığını artırmak için fiziksel varlıkları dijital varlıklar olarak onaylayabilen, değiş tokuş edebilen ve ticaretini yapabilen bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.