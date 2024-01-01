Arowana Token | ARW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Arowana Token Hızlı Proje Tanıtımı
Arowana (ARW) Projesi, altın dahil olmak üzere fiziksel varlıkların değerini işleyen bir blok zinciridir. Blok zincir, yapay zeka ve bulut teknolojileri dahil olmak üzere yenilikçi BT teknolojilerinin yüksek güvenilirliğine dayalı olarak işin gelişmesine katkıda bulunarak, bireylere fiziksel varlık ticaretinin kolaylığını artırmak için fiziksel varlıkları dijital varlıklar olarak onaylayabilen, değiş tokuş edebilen ve ticaretini yapabilen bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.Arowana Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıARW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıARW
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000